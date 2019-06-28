Стало известно, сколько километров автолюбители "наматывают" за год, сообщает DEITA.RU.

Агентство "Автостат" посчитало средний пробег россиян, передвигающихся на личном автотранспорте. Как оказалось, среднестатистический гражданин "накатывает" за год порядка 17,5 тысяч километров. К слову, это практически то расстояние, которое необходимо проехать от Владивостока до Москвы и вернуться обратно.

При этом специалистам удалось даже найти отдельные марки машин, на которых пробег завышен по сравнению с большинством других моделей. Так, автомобили Skoda, которым ещё нет пяти лет, проезжают в среднем за год более 20,7 тысяч километров, а Volkswagen - больше 19,4 тысяч километров.

Эксперты видят причину такой большой нагрузки именно этих машин в том, что именно они чаще всего используются в работе служб такси.

Примечательно, что наоборот минимальный пробег до 14 тысяч километров в год показали Suzuki, Chery и Porsche.



Дмитрий Шевченко