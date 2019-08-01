Стало известно, где в России максимально сильно прохудилось коммунальное хозяйство, сообщает DEITA.RU ссылкой на "Известия".

Портал Domofond.ru провёл исследование качества оказываемых россиянам услуг ЖКХ в крупнейших городах страны и выяснил, что город Шахты в Ростовской области занимает последнее место в соответствующем рейтинге, составленном сайтом.

Места в списке распределились на основе мнения местных жителей. На втором месте с конца оказался ещё один населенный пункт в Ростовской области — Каменск-Шахтинский.

На третьем месте оказался Архангельск. За ним - Киселёвск, Орск и Камышин. А вот городом с лучшим ЖКХ участники опроса признали Ейск Краснодарского края.

Дмитрий Шевченко