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Назван хитрый, но законный способ не служить в армии

26 Сентябрь 2019, 14:29

армия солдат

Украинец хитрым способом откосил от армии, сообщает DEITA.RU.

Молодой человек женился на свой двоюродной бабушке, которая является инвалидом первой группы. Такое неожиданное решение юноша принял, чтобы не служить в армии.

Как пишет телеканал «1+1», хитрый план тогда еще 22-летнего жителя Винницкой области увенчался успехом. Став официальным опекуном 81-летней старушки, молодой человек уже два года законно «косит» от армии.

К слову, вооруженные силы страны не имеют претензий к мужчине, что нельзя сказать о соседях старушки. Молодой муж совсем забыл пожилую жену. По словам соседей, он очень редко бывает в гостях.

Стоит отметить, что подобная афера на абсолютно законных основаниях возможна и в России. Согласно 24-й статье закона «О воинской обязанности и военной службе», отсрочка от армии предоставляется тем молодым мужчинам, которые постоянно ухаживают за супругой. Здесь важно добавить, что необходимо, чтобы у женщины не было других близких родственников, способных взять на себя уход за нею, пока супруг отдает долг Родине.

Екатерина Брязгунова

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