Назван легкий способ получать пенсию в 50 тысяч

Получать пенсию в 50 тысяч рублей вполне реально при зарплате в 45 тысяч рублей. Каким образом этого можно достичь, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным калькулятора НПФ Сбербанк, если при заработной плате женщина начинает копить на будущую пенсию в 30 лет, то через 30 лет пенсия составит 50 тысяч 404 рубля.

Чтобы получить такие существенные выплаты по старости, необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, зарплата должна быть официальная в размере 45 тысяч рублей. Взнос в негосударственный пенсионный фонд должен составлять шесть процентов. Выплачиваться негосударственная пенсия будет в течение 10 лет.

В случае если соблюдены эти условия — негосударственная пенсия составит 26 тысяч 238 рублей, а накопительная — 24 тысячи 166 рублей. Общий размер пенсии составит 50 тысяч 404 рубля.

При этом если негосударственную пенсию будут выплачивать 20 лет, то размер пенсии сразу же понизится до 37 тысяч 285 рублей. А если 25 лет — 34 тысячи 661 рубль.

При зарплате в 30 тысяч при соблюдении все тех же условий, пенсия через 30 лет составит 34 тысячи 753 рубля. Это если негосударственная пенсия выплачивается 10 лет.

У тех, кто работает за 20 тысяч рублей, пенсия будет не очень большая. Всего лишь 23 тысячи 280 рублей. Из них 11 714 рублей негосударственная.

Рази справедливости отметим, автомобильный бензин Аи-92 в 2014 году стоит порядка 32-х рублей, в 2019-м автомобилисты заправляются за 44 рубля. В связи с этим судить, будет ли 50 тысяч рублей хорошей пенсией в 2049 году, сложно.

Екатерина Брязгунова