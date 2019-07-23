Гражданам рассказали, в каком городе страны покупка жилья станет самым выгодным вложением свободных средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики портала недвижимости "Мир квартир" определили города, в которых лучше всего покупать жилплощадь дабы достичь наилучшего показателя цена-качество, а также сделать покупку наиболее выгодной с точки зрения самоокупаемости.

Как оказалось, первую строчку среди российских городов на этому показателю занял Саратов. Именно там в среднем понадобится всего 12 лет, чтобы "отбить" вложения на приобретение квартиры если её сдавать кому-то в аренду.

Вторым, уже менее "прибыльным" городом стал Симферополь. Здесь квартира будет "отбиваться" при сдаче в аренду уже на один год дольше - 13 лет в среднем.

Примечательно, что обе столицы России - официальная - Москва, и "культурная" - Санкт-Петербург, не вошли даже в топ-10 городов по заданному признаку.

Если кто-то вздумает вернуть потраченные на покупку квартиры в этих городах деньги, то ему придётся ждать, по расчётам экспертов, около 22 лет.

Дмитрий Шевченко