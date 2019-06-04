Эксперты рассказали что пить, чтобы чувствовать себя в жару комфортно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич сказала в интервью изданию о лучшем напитке, позволяющим утолить летнюю жажду.



По её словам, им является разбавленный в два раза водой яблочный сок. Как отметила специалист, именно такой напиток хорошо восстанавливает баланс солей в организме. Важным фактором является содержание в нём калия — основного элемента, отвечающего за водно-солевой баланс.

Вместе с тем, Хомич сообщила, что в отличие от простой воды, таким разбавленным соком нельзя покрыть суточную норму необходимой организму жидкости, поэтому злоупотреблять даже полезным в жару напитком не стоит.

Кроме того, весьма полезны овощные соки — у них богатый состав микроэлементов, а сахара меньше, чем у фруктовых.

Ранее в мае американские исследователи из Университета Эмори и Корнелльского университета выяснили, что употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья и может привести к ранней смерти, так же как и употребление колы или лимонада.