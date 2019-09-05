Быстро и эффективно победить головную боль без «химии» возможно – считают эксперты. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Питерские заметки».

Главным «природным» помощником в борьбе с мигренями врачи считают корень имбиря за обилие антиоксидантов в его составе, которые разгоняют кровь по сосудам мозга и снимают первые признаки воспаления.

Головные боли могут быть сигналом о несоблюдении водно-солевого баланса в организме (пара стаканов чистой негазированной воды должны исправить ситуацию) или накопившимся стрессе. В последнем случае медики советуют включить в рацион на перечную мяту.

Экстренно притупить боль поможет капсаицин, который содержится в красном перце. Правда, специалисты предупреждают пациентов не увлекаться «остреньким» во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом.

Отметим, что об индивидуальной непереносимости указанных выше компонентов необходимо проконсультироваться с врачом.

Екатерина Цой