Назван мобильный оператор с самыми частыми нарушениями

С января по сентябрь на Дальнем Востоке выявили более 2,5 тысяч нарушений в работе средств связи операторов «большой четверки», сообщает DEITA.RU.

По заявлению Роскомнадзора, всего за 9 месяцев выявили 2578 радиоэлектронных средств известных по стране операторов, которые работали с нарушениями, значительными и мелкими.

Ведомство так же предоставило статистику, согласно которой нарушения распределены так: ПАО «МегаФон» - 947. У ПАО «ВымпелКом» - 836, ПАО «МТС» - 698 и ООО «Т2 Мобайл» - 97.

Комиссия уже приняла соответствующие меры по всем нарушениям.