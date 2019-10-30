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Назван мобильный оператор с самыми частыми нарушениями
С января по сентябрь на Дальнем Востоке выявили более 2,5 тысяч нарушений в работе средств связи операторов «большой четверки», сообщает DEITA.RU.
По заявлению Роскомнадзора, всего за 9 месяцев выявили 2578 радиоэлектронных средств известных по стране операторов, которые работали с нарушениями, значительными и мелкими.
Ведомство так же предоставило статистику, согласно которой нарушения распределены так: ПАО «МегаФон» - 947. У ПАО «ВымпелКом» - 836, ПАО «МТС» - 698 и ООО «Т2 Мобайл» - 97.
Комиссия уже приняла соответствующие меры по всем нарушениям.
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