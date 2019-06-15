На должность председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик, сообщили DEITA.RU в ПСО.

Распоряжение об этом назначении подписал глава региона Валерий Лимаренко. Накануне это кадровое решение практически единогласно поддержали депутаты Сахалинской областной Думы.

«Алексей Васильевич за те полгода, что с ним работаем, сумел доказать свой профессионализм в самых разных вопросах. Мы стали единомышленниками. Это очень трудолюбивый и надежный человек, имеющий необходимый опыт работы», – отметил Валерий Лимаренко, представляя Алексея Белика на заседании областной Думы.





Алексей Васильевич Белик с 2016 года занимал должности вице-мэра администрации Южно-Сахалинска, министра экономического развития региона, заместителя председателя областного правительства и исполняющего обязанности председателя правительства. С 13 июня 2019 года Алексей Белик назначен на должность председателя правительства Сахалинской области.

Дмитрий Санников