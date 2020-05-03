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Назван новый способ передачи коронавируса
Инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путём
Чем дольше на Земле бушует пандемия коронавируса, тем больше информации о её распространении удаётся получить учёным, сообщает DEITA.RU.
Так, по данным портала Eurekaert, нидерландские специалисты из медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета выяснили, что клетки кишечника моментально заражаются коронавирусом.
После этого число инфицированных клеток в этом органе человека начинает стремительно увеличиваться. Врачи отметили, что у многих заразившихся есть такие симптомы, как тошнота и диарея. Это говорит о том, что COVID-19 может распространяться посредством грязных рук.
За минувшие сутки в России зафиксирован рекордный прирост числа заразившихся — 9623 человека.