Назван новый способ передачи коронавируса

Чем дольше на Земле бушует пандемия коронавируса, тем больше информации о её распространении удаётся получить учёным, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным портала Eurekaert, нидерландские специалисты из медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета выяснили, что клетки кишечника моментально заражаются коронавирусом.

После этого число инфицированных клеток в этом органе человека начинает стремительно увеличиваться. Врачи отметили, что у многих заразившихся есть такие симптомы, как тошнота и диарея. Это говорит о том, что COVID-19 может распространяться посредством грязных рук.

За минувшие сутки в России зафиксирован рекордный прирост числа заразившихся — 9623 человека.