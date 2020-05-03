telegr wh call

Новости

Назван новый способ передачи коронавируса

3 Май 2020, 07:15

Собянин: «Россия пошла по европейскому сценарию заболеваемости коронавирусом»

3 Май 2020, 06:15

Стало известно, есть ли в России повторные заражения COVID-19

3 Май 2020, 05:15

Названа причина всплеска заболеваемости коронавирусом в России

3 Май 2020, 04:15

Россияне установили шесть рекордов на самоизоляции

3 Май 2020, 03:15

Россия нарастила добычу нефти

3 Май 2020, 02:15

Минздрав выступил против резкого снятия карантинных мер

3 Май 2020, 01:15

Маткапитал теперь проще потратить

3 Май 2020, 00:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Назван новый способ передачи коронавируса

вирус

Инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путём

Чем дольше на Земле бушует пандемия коронавируса, тем больше информации о её распространении удаётся получить учёным, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным портала Eurekaert, нидерландские специалисты из медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета выяснили, что клетки кишечника моментально заражаются коронавирусом.

После этого число инфицированных клеток в этом органе человека начинает стремительно увеличиваться. Врачи отметили, что у многих заразившихся есть такие симптомы, как тошнота и диарея. Это говорит о том, что  COVID-19 может распространяться посредством грязных рук.

За минувшие сутки в России зафиксирован рекордный прирост числа заразившихся — 9623 человека.

Читайте также:

Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

Дмитрий Шевченко

Популярное

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

В Приморье сгорел маршрутный автобус

Россияне не могли переболеть коронавирусом до марта
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...