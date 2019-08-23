Стало известно, сколько граждан до последнего оттягивают поход к доктору, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Портал Здоровье Mail.ru провёл опрос среди своих пользователей и выяснил, что каждый пятый россиянин избегает медиков, а 60% и вовсе предпочитают не ходить к врачам, а сами подбирают себе лекарства.

В поликлиники при плохом самочувствии обращаются менее трети россиян, а 31% пользователей Сети как минимум один раз обращались к знахарям и целителям. 74% опрошенных ходят к врачам только при странных симптомах и тяжелом состоянии.

Девять процентов добавляют к назначенным врачам курсам лечения народные средства, а пять процентов лечатся исключительно гомеопатией, биологически активными добавками и народными рецептами.

Среди 62% распространены БАДы и средства для похудения, еще 46% покупают согревающие пояса из шерсти, браслеты из металлов и биомагниты.

Дмитрий Шевченко