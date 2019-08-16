Назван процент живущих «от зарплаты до зарплаты» россиян
Граждан, не контролирующих свои финансы, оказалось очень много, сообщает DEITA.RU.
Заместитель генерального директора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин заявил, что согласно расчётам организации, примерно 43% россиян тратят всю свою зарплату независимо от размера своего дохода.
Данные были получены после проведения соответствующего исследования специалистами компании. Также стало понятно, что более 80% россиян не контролируют свои расходы и не планируют их.
Как отметил Дубровин, значительная часть людей, которые решают проанализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты без ущерба для качества жизни.
Дмитрий Шевченко