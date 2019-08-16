Граждан, не контролирующих свои финансы, оказалось очень много, сообщает DEITA.RU.

Заместитель генерального директора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин заявил, что согласно расчётам организации, примерно 43% россиян тратят всю свою зарплату независимо от размера своего дохода.

Данные были получены после проведения соответствующего исследования специалистами компании. Также стало понятно, что более 80% россиян не контролируют свои расходы и не планируют их.

Как отметил Дубровин, значительная часть людей, которые решают проанализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты без ущерба для качества жизни.

Дмитрий Шевченко