telegr wh call

Новости

Не по-путински: ГИБДД установит фоторадары на машины ДПС

17 Октябрь 2019, 20:45

Школьники избили четвероклассницу - ребенок в больнице

17 Октябрь 2019, 20:15

Названа реальная причина гибели людей в сгоревшем «Суперджете»

17 Октябрь 2019, 20:00

Жесткий обман ждет всех российских дачников

17 Октябрь 2019, 19:45

Прожиточный минимум пенсионеров увеличат в столице

17 Октябрь 2019, 19:30

Парламентарии будут следить за экологией в Приморье

17 Октябрь 2019, 19:15

Доллар продолжает падать

17 Октябрь 2019, 19:00

«Меня так развели на 1,5 года» — пьяный развод ГИБДД процветает на дорогах

17 Октябрь 2019, 18:45

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Назван размер детского пособия в 2020 году

ребенок, игра, дети

В 2020 году размер выплаты на первого и даже второго ребенка составит 12 тысяч рублей. Это больше, чем в текущем году на 7,1 процента, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Минтруде.

Как пояснил руководитель министерства Максим Топилин, в 2020 году из федерального бюджета на помощь семьям с маленькими детьми будут выделено почти на четверть средств больше, чем в этом году. В общей сложности из бюджета направят около 528 миллиардов рублей.

Отмечается, что повышение объема финансирования связано в первую очередь с тем, что, начиная с 1 января, на детские пособия могут рассчитывать не только семьи, где воспитывается ребенок до 1,5 лет, но и те родители, у которых малышам еще не исполнилось три года.

Ранее прошла информация о том, что со следующего года в России заработает суперсервис для молодых родителей. Благодаря ему можно будет оформить все бумаги и пособия на новорожденного, не выходя из дома.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Записывать в новорожденные начнут на седьмые сутки

Уголовное дело завели на мужчину за прогулку с дочерью

Пособие на детей до трех лет должны получать все семьи

Популярное

Россиянам закрыли дорогу в Таиланд

Медведев решает судьбу Приморья

«Помогите» — новый развод у банкоматов набирает популярность

Тарифы ЖКХ резко вырастут из-за нового налога
Загрузка...
Загрузка...