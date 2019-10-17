Назван размер детского пособия в 2020 году

В 2020 году размер выплаты на первого и даже второго ребенка составит 12 тысяч рублей. Это больше, чем в текущем году на 7,1 процента, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали в Минтруде.

Как пояснил руководитель министерства Максим Топилин, в 2020 году из федерального бюджета на помощь семьям с маленькими детьми будут выделено почти на четверть средств больше, чем в этом году. В общей сложности из бюджета направят около 528 миллиардов рублей.

Отмечается, что повышение объема финансирования связано в первую очередь с тем, что, начиная с 1 января, на детские пособия могут рассчитывать не только семьи, где воспитывается ребенок до 1,5 лет, но и те родители, у которых малышам еще не исполнилось три года.

Ранее прошла информация о том, что со следующего года в России заработает суперсервис для молодых родителей. Благодаря ему можно будет оформить все бумаги и пособия на новорожденного, не выходя из дома.

Екатерина Брязгунова