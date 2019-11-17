Назван размер взятки за грубые нарушения ПДД

Скандальная история с неадекватными инспекторами ГИБДД в Приморье позволила сделать интересный вывод — размер взятки в конце 2019 года составляет 100 долларов, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, в редакцию DEITA.RU очевидец скинул видео, на котором были запечатлены два сотрудника ДПС. Оба что называется при погонах и абсолютно в неадекватном виде. По словам свидетеля, они были пьяны.

Позднее местный автолюбитель рассказал, что именно эти стражи порядка вымогали у него взятку в 100 долларов за то, что мужчина пил пиво, находясь в автомобиле. При этом гражданин подчеркнул, что он никуда не ехал и ехать не собирался.

Корреспондент DEITA.RU решил выяснить, сколько же в среднем автолюбители платят сотрудникам ГИБДД за то, чтобы они закрывали глаза на грубые правонарушения. Так, Сергей рассказал, что за движение по односторонней дороге «против шерсти» с него взяли пять тысяч рублей. Николай, в свою очередь, заявил, что за разворот на двойной сплошной тоже пришлось заплатить пять тысяч рублей.

Отметим, что от пяти до семи тысяч приходится платить на месте недобросовестным стражам порядка за грубые нарушения, за которые реально можно лишиться водительского удостоверения.

Екатерина Брязгунова