В Приморье психов больше, чем в других регионах Дальнего Востока, сообщает DEITA.RU. Об этом стало ясно после детального изучения статистических материалов «Социально значимые заболевания населения России в 2018 году», которые опубликовал Минздрав.

Так, в 2017 году впервые было выявлено психическое расстройство у 1 100 приморцев. В 2018-м ситуация улучшилась, таких пациентов стало несколько меньше — неутешительный диагноз был поставлен 956 жителям Приморского края.

Психозов и состояние слабоумия из общего числа заболеваний было найдено у 444 и 558 граждан, в 2017-м и 2018-м годах соответственно. Стоит отметить, что треть психбольных Дальнего Востока проживает в Приморье.

Напомним, каждый 41-й житель Приморья опасно болен. У граждан выявлены злокачественные опухоли. С каждым годом, согласно статистике, онкобольных становится все больше и больше.

Екатерина Брязгунова