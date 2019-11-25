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Назван регион мечты для новогодней поездки россиян
Почти три тысячи человек назвало
место, в котором они хотели бы провести новогодние каникулы, сообщает DEITA.RU.
Так, 19% респондентов заявили, что хотели бы отправиться в кругосветное путешествие. Порядка 18% назвали путешествием мечты поездку на Камчатку, Сахалин или к Байкалу. К слову, российские регионы оказались популярнее, чем Япония, Австралия и Новая Зеландия.
Самым «нелюбимым» маршрутом россиян стала Африка – только 2% хотело бы отправиться туда на сафари. Не жаждут граждане путешествий и на Северный полюс – только 3% респондентов хотело бы там побывать. Еще 4% мечтают о горах – их тоже не так немного.
Отметим, что Камчатка и Сахалин давно являются популярными туристическими маршрутами – за счет уникальных ландшафтов, обилия эндемичной флоры и фауны на территории регионов и особенной природы. Как правило, люди едут туда с целью «природного туризма».
Александра Маслова