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Назван рекордный заработок таксистов

Такси -

За последние пару лет заработок шофёров такси вырос в среднем в полтора раза и составляют более шестидесяти тысяч рублей ежемесячно, сообщает DEITA.RU.

Специалисты центра Аналитики при правительстве РФ подсчитали, что заработок «человека за баранкой» увеличился в 1,5 раза. Резкий скачок доходов отмечен в крупных российских городах в прошлом году. Как отмечают «Известия», в городах с населением не менее миллиона жителей, за 2017 год зарплаты водителей увеличились почти в два раза – с тридцати пяти до шестидесяти трёх тысяч рублей.

В «белокаменной», а также в северной столице России заработок водителей исчисляется суммой более восьмидесяти тысяч рублей.

Специалисты центра полагают, что резкий взлёт заработка связан с популяризацией агрегаторов-перевозчиков. Согласно аналитике, среди всего рынка такси доля агрегаторов составляет 60%, а число официально трудоустроенных водителей почти достигло шестисот тысяч человек.

Напомним, водители такси иногда становятся жертвами аферистов. Так, мужчины из мест заключения свободы звонят в службу такси и просят приобрести определённые продукты, алкоголь, и пополнить счёт мобильного телефона. Мошенники обещают вернуть всё потраченное, однако это лишь уловка аферистов для обогащения.

Софья Корф

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