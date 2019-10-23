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Назван российский город с самыми безопасными дорогами
ГИБДД назвала города, в которых количество ДТП наиболее сильно сократилось за последний год. Всего ведомство исследовало статистику 38 крупных населенных пунктов, сообщает DEITA.RU.
Согласно данным мониторинга, значительно безопаснее стало на дорогах Ростова-на-Дону – количество ДТП там упало на 23%. Так же отличились Пермь и Калининград – там снижение аварий зафиксировано в размере 22% и 21% соответственно.
Помимо этого, значительно уменьшилось число аварий в Саратове, Липецке, Набережных Челнах.
Кроме того, в 20 городах люди стали реже погибать в ДТП. Так, в Калининграде число дорожных трагедий сократилось на 49%, в Перми – на 40%, в Саратове – на 39%.
Однако, в десяти из 38 анализируемых городов, напротив, ПДД начали пренебрегать. Так, в Чебоксарах погибших на дорогах стало на 64% больше по сравнению с прошлым годом. Это рекордный показатель периода.
Напомним, в начале недели неизвестный сбил ребенка прямо на пешеходном переходе на Днепровской улице во Владивостоке.
Александра Маслова