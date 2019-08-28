Машины с кузовом этого цвета реже попадают в ДТП, сообщает DEITA.RU.



Автоэксперты провели массу исследований и составили рейтинг самых выгодных цветов для кузова автомобиля. На первом месте, как пишет Car.ru, оказался белый цвет.

Аналитики выяснили, что авто этого цвета реже всего попадают в ДТП: реже становятся как виновниками, так и пострадавшими в авариях.

Кроме того, белый цвет еще и самый выгодный. Мало кто знает, но в автосалонах именно белые машины стоят дешевле всего. За все любые цвета покупатель должен доплачивать крупные суммы – около 50 тысяч рублей.

Ну, и, наконец, еще одно преимущество белых машин – простота в продаже. Этот цвет универсален и подойдет как мужчине, так и женщине. А это значит, у вас будет неограниченный круг покупателей.

Елена Миронова