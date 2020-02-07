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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Назван самый богатый человек в России

деньги, валюта, монеты, монета

Им стал предприниматель

Лидерство за звание богатейшего россиянина досталось Владимиру Потанину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на журнал Forbes.

Он пришёл на смену Леониду Михельсону, который получил этот титул в прошлом году. По данным издания, состояние Потанина оценивается в 25 миллиардов долларов. Именно ему принадлежит 34,6% акций предприятия "Норникель".

На втором месте самых богатых жителей России оказался Вагит Алекперов. Его состояние меньше, чем у Потанина всего на 100 миллионов долларов. 

Третье место досталось уже упомянутому выше Леониду Михельсону. Его состояние журнал оценили в 24, 9 миллиардов долларов.

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