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Назван самый богатый человек в России
Им стал предприниматель
Лидерство за звание богатейшего россиянина досталось Владимиру Потанину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на журнал Forbes.
Он пришёл на смену Леониду Михельсону, который получил этот титул в прошлом году. По данным издания, состояние Потанина оценивается в 25 миллиардов долларов. Именно ему принадлежит 34,6% акций предприятия "Норникель".
На втором месте самых богатых жителей России оказался Вагит Алекперов. Его состояние меньше, чем у Потанина всего на 100 миллионов долларов.
Третье место досталось уже упомянутому выше Леониду Михельсону. Его состояние журнал оценили в 24, 9 миллиардов долларов.