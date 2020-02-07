Назван самый богатый человек в России

Лидерство за звание богатейшего россиянина досталось Владимиру Потанину, сообщает DEITA.RU со ссылкой на журнал Forbes.

Он пришёл на смену Леониду Михельсону, который получил этот титул в прошлом году. По данным издания, состояние Потанина оценивается в 25 миллиардов долларов. Именно ему принадлежит 34,6% акций предприятия "Норникель".

На втором месте самых богатых жителей России оказался Вагит Алекперов. Его состояние меньше, чем у Потанина всего на 100 миллионов долларов.

Третье место досталось уже упомянутому выше Леониду Михельсону. Его состояние журнал оценили в 24, 9 миллиардов долларов.