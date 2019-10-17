Назван самый дешевый способ справиться с ржавчиной на кузове

Перед зимой водителям стоит проверить кузов на наличие сколов, сообщает DEITA.RU.



Перед тем, как в вашем регионе начнутся снегопады, рекомендуется осмотреть кузов авто и убедиться в отсутствии сколов краски. Ведь если они есть, реагенты ускорят процесс появления ржавчины.

А вот если ржавчина на кузове уже появилась, достаточно обработать ее специальным средством – преобразователь ржавчины. Лучше купить маленький бутылек с кисточкой: ей будет удобно наносить средство на мелкие участки.

Преобразователь очистит металл от ржавчины и покроет его защитной пленкой – ее должно хватить на сезон – а то и дольше. Чтобы дополнительно защитить места сколов, покройте их автоэмалью в цвет кузова.

Елена Миронова