Стало известно, где опасней всего жить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Лента.ру.

Аналитики компании Domofond провели опрос среди жителей крупных российских городов и нашли из них те, что больше всего страшат тех, кто там проживает.



Минимальное значение показателя защищённости было зафиксировано исследователями в городе Шахты. Также весьма невысоко оценили собственную безопасность и жители Киселёвска Кемеровской области.

На первые места рейтинга вышли также города Свободный в Амурской области и Копейск в Челябинской области.

Примечательно, что в обратной оценке, то есть самыми безопасными, жители признали такие города, как Ейск, Геленджик и Грозный.

Дмитрий Шевченко