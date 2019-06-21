Стало известно, от какого вида онкологических заболеваний умирает больше всего россиян, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Миздрав.

Рак поджелудочный железы является самым смертным заболеванием среди россиян, страдающих онкологическими заболеваниями.

Почти 40% больных умирают именно от этого вида рака. Кроме этого, высокая смертность сохраняется среди тех, кто более раком печени и пищевода.

При этом, самые низкие показатели летальности выявлены при раке кожи, за исключением меланомы.

Ранее Минздрав раскрыл статистику заболеваемости раком среди всех регионов России.

Дмитрий Шевченко