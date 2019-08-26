В России процветает телефонное мошенничество - жулики под видом сотрудников различных компаний и ведомств обзванивают россиян. Как пишут «Известия», самый популярный развод - звонок от имени сотрудника службы безопасности банка.



Чаще всего, пишет издание, на такие уловки попадаются пенсионеры. Хотя в этом году даже они перестали верить мошенникам. Дело в том, что за такие способы мошенничества взялась полиция - состав преступления перекочевал в тяжкие.

Еще один способ незаконно забрать чужие деньги - представиться сотрудником прокуратуры. Несколько лет назад огромное количество пенсионеров стало пострадавшими от рук мошенников, которые продавали БАДы. Теперь уже другие мошенники звонят пострадавшим и, представляясь сотрудниками прокуратуры, просят оплатить налог для получения компенсации.

Елена Миронова