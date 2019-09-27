Назван самый простой способ экономии бензина

Назван самый действенный способ экономии бензина без покупок различных примочек и ухищрений. Об этом сообщает DEITA.RU.

Давно посчитано, что наибольшее количество топлива «съедают» машины, чьи нетерпеливые водители буквально срываются с места за секунду до зажигания «зеленого» огня светофора, «топя» педаль газа в пол. А потому, самый действенный способ снизить уровень потребления топлива автомобилем – нажимать на педали газа и тормоза размеренно и плавно.

«Мой вам совет, ни в кое случае не нажимайте очень часто на педаль тормоза. Это позволит машине равномерно расходовать горючее. Лишние скачки лишь усилят объем потребления», - говорит эксперт канала «Автомобильные советы и лайфхаки».

Автомеханики страны настоятельно не рекомендуют водителям использовать «дедовские рецепты» по укрощения топливного аппетита «четырех колесного друга» с помощью мощных магнитов. Результата в виде снижения потребления бензина этот способ не даст, но почти наверняка испортит или выведет из строя всю электронную составляющую автомобиля.

Екатерина Цой