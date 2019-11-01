Назван самый татуированный город России

Российские маркетологи рассказали, жители каких городов страны особенно «помешаны» на раскрашивании своего тела татуировками. Об этом сообщает DEITA.RU.

Итак, согласно рейтингу, первом месте неожиданно для всех оказался Челябинск, который, как оказалось, в народе имеет название «Зауральский Чикаго».

Второе и третье места завоевали Москва и Санкт-Петербург, благодаря своим ярким местным жителям и гостям. Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Екатеринбург и Брянск. Столица Дальнего Востока Владивосток оказалась на четырнадцатом месте, Симферополь – на девятнадцатом, а Новосибирск – двадцать первом. Замыкает рейтинг город Махачкала – двадцать пятое место.

Коммерческий директор маркетинговой компании Андрей Штыров более подробно рассказал о результатах исследования в российских двадцати пяти городах. По его словам, в ответ на вопрос: «Как россияне на самом деле относятся к «татуированным» землякам?», двадцать один процент из трех тысяч опрошенных дали положительную оценку. Тридцать шесть процентов прямо высказали свое отрицательное или даже негативное отношение к тем, кто «портит свое тело дурацкими картинками», а сорок три процента респондентов лишь нейтрально пожали плечами мол чем бы «дитя не тешилось, лишь бы закон не нарушало» или «это личное дело каждого».

Также в ходе опроса специалисты смогли разузнать, какие ассоциации вызывают у россиян упоминания о татуировках. Оказалось, что почти у половины респондентов постоянные рисунки на теле ассоциируются с молодыми современными девушками. У двадцати шести процентов – с выходцами из «мест не столь отдаленных», а восемнадцать процентов россиян при виде тату вспоминает про армию. Одиннадцать процентов граждан связывают татуировки в первую очередь с известными музыкальными исполнителями, а четыре процента – с барменами и другими работниками баров. Два процента респондентов назвали свои личные интерпретации.

Кстати, в сентябре депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести законодательный запрет на нанесение татуировок россиянам, не достигшим совершеннолетнего возраста, даже если их родители не видят ничего страшного в паре-тройке рисунков на теле своих чад.

По мнению депутатов, ранее нанесение татуировок крайне пагубно, если не сказать разрушительно, влияют на неокрепшую психику юных россиян.

«Это просто ужасно видеть, как по улицам страны ходят разрисованные от макушки до пят дети. При чем рисунки на их телах совсем не невинны и зачастую носят провокационный характер», - передают российские СМИ словам политика.

Милонов предлагает усилить контроль за тату-салонами оказывающих услуги по нанесения татуировок детям в случае, если они приносят бумагу с разрешением от родителей или даже приходят на процедуру вместе с мамой и папой.

В этом же спиче депутат обратил внимание, что вместе с запретом может решиться давняя «война» учителей и учеников за «благообразный» внешний вид последних на занятиях.

Результаты соцопроса в российских общеобразовательных учебных учреждениях показал, что больше всего преподаватели раздражаются, когда видят детей с яркими крашеными волосами и необычными прическами.

Екатерина Цой