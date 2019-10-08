Назван штраф за перевозку людей в багажнике

Это нарушение предусмотрено в Кодексе, сообщает DEITA.RU.



После каждой большой встречи друзей встает вопрос: можно ли посадить в машину больше человек, чем предусмотрено конструкцией? Например, на коленки или в багажник? Автор канала «АвтоЗнай» в Яндекс.Дзен рассказал, какое наказание грозит за эти нарушения ПДД.

Прежде всего, важно знать, что в машине может сидеть ровно столько человек, сколько предусмотрено производителем. Грубо говоря, количество пассажиров должно быть равно количеству мест и ремней безопасности.

За превышение числа пассажиров в салоне придется заплатить штраф в размере 500 рублей. А вот за перевозку людей не в кузове машины (в багажнике, на крыше, на капоте) оштрафуют уже на 1000 рублей.

Елена Миронова