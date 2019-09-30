Назван сигнал Шойгу для Запада

В качестве сигнала министра обороны РФ Сергея Шойгу Западу выступают крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», сообщает DEITA.RU.

Как прокомментировал РИА ФАН политолог Иван Аркатов, отношения России с США сегодня оставляют желать лучшего. При этом Соединенные Штаты, помимо активной информационной войны против нашей страны, своими действиями провоцируют гонку вооружений.

Политолог отметил, что США являются морской державой. Поэтому основу ее сил составляют авианосные группы во главе с авианосцами.

Россия же не строит огромные корабли, авианосцы, а создает простое и эффективное оружие. В этом Иван Аркатов отмечает роль Сергея Шойгу, который выступает как отличный менеджер и стратег. При этом, говоря о «Гранитах», он посылает сигнал Западу — не надо шутить с Россией.

Дмитрий Санников