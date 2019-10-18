Назван список смертельно опасных прививок

Минздрав назвал прививки, которые могут принести к внезапной смерти пациента и серьезным последствиям для здоровья, сообщает DEITA.RU.

Согласно методическому документу ведомства, опубликованного на сайте правовой информации, две популярные вакцины у населения - АКДС и БЦЖ, тесты на аллергию, прививки с введением различных антител и сывороток могут привести к различным проблемам со здоровьем и даже трагедиям, если пациенту не будет оказана помощь.

Как передает «Царьград» слова специалистов ведомства, неожиданные случаи смерти россиян могут быть связаны с фатальными последствиями вакцинации, даже если последняя была проведена более тридцати дней назад. Эксперты заявляют, что серьезные осложнения для здоровья могут проявиться у привитого человека даже через полтора-два месяца после введения вакцины.

В указанном документе Минздрав представил для российских врачей схему действий при обнаружении осложнений у пациента, которому ранее была поставлена прививка. Во-первых, пострадавшему необходимо оказать медицинскую помощь и выяснить, что именно стало причиной негативной реакции организма. Далее медики обязаны уведомить о произошедшем руководителя медучреждения, который, в свою очередь, предоставит отчет профильным контролирующим ведомствам - Росздравнадзору и Роспотребнадзору. В ходе разбирательств использование указанной вакцины в учреждении должно быть заморожено.

Также в Минздраве отметили, что врачам следует помнить о не фатальных осложнениях, которые могут произойти в результате вакцинации. На грани нормы находят случаи возникновения боли на месте прокола, повышение температуры тела пациента, признаки, похожие на течение простудных заболеваний, отечность и покраснение конечностей. Также нельзя забывать о том, что у напуганных прививками пациентов могут проявляться психосоматические побочные эффекты: обмороки, тремор конечностей, тошнота, кружение головы и т.д.

Екатерина Цой