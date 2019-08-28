Опытные водители рассказали, как нужно действовать, чтобы инспектор ГИБДД ограничился выписанным штрафом, сообщает DEITA.RU.



Кодекс об административных правонарушениях чаще всего не дает одного вида наказания за одно и то же нарушение ПДД. Как правило, список состоит как минимум из двух позиций для серьезных нарушений: штраф и лишение прав. Например, выезд на встречную полосу наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав до полугода.

Так как же сделать так, чтобы вам выписали штраф, но оставили права. Как пишет портал Car.ru, решение всегда зависит от инспектора ГИБДД. Только он выписывает протокол и принимает решение – штраф или суд и лишение прав.

Так вот, опытные водители давно заметили несколько закономерностей. Чаще всего наршуния прощают женщинам и пенсионерам, но только не начинающим водителям. Еще один совет – раскаяться и подробно объяснить, почему вы так сделали. Может, объезжали огромную яму или сделали все возможное, чтобы не врезаться в другую машину. Даже если вам надоело стоять в пробке – так и признайтесь. Честость дает шанс на то, что права вам оставят.

Но вот если инспектор увидит, что вы не раскаиваетесь, а, тем более, часто и серьезно нарушаете ПДД, скорее всего, он примет решение о максимальном наказании для вас.

Елена Миронова