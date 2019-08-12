Прокуратура напомнила авиаперевозчикам о таком правиле, сообщает DEITA.RU.



Представитель Московской межрегиональной прокуратуры рассказал о том, что авиакомпании обязаны возвращать полную стоимость билетов, если пассажиру не хватило места на борту. Такие ситуации складываются при «овербукинге».

Авиакомпания может предложить пассажиру билет на другой рейс в тот же аэропорт, однако пассажир имеет полное право отказаться. В таком случае авиакомпания обязана вернуть полную стоимость билета, даже если он был невозвратным.

Елена Миронова