Россияне могут капитально отремонтировать свои жилые дома за счет государства. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на "АиФ". В 2019 году уже шесть регионов страны обратились в Фонд содействия реформированию ЖКХ для получения денежных компенсаций из государственного бюджета за энергоэффективный капремонт жилых домов. С этого года госкорпорация продолжила реализацию программы по возмещению процентов по кредиту за ремонтные работы или расходов за энергосбережение.

В программе могут принять участие неаварийные жилые дома, которым насчитывается от пяти до шестидесяти лет. Также обязательным условием за получения государственной компенсации является установка общих счетчиков на отопление и потребление электроэнергии.

По словам сотрудников фонда ЖКХ, размер господдержки рассчитывается индивидуально для каждого дома в зависимости от итоговой энергоэффективности работ, которые должны завершиться до конца года подачи заявки. Также россияне могут претендовать на компенсацию за уже завершенный капитальный ремонт, выполненный после февраля 2017 года.

Екатерина Цой