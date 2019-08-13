Стало известно о факторе, который очень сильно влияет на развитие онкозаболеваний, сообщает DEITA.RU.

Британские учёные из Бристольского университета заявили, что избыточный вес и ожирение повышают риск развития рака как минимум в два раза. Об этом они рассказали порталу MedicalXpress.

Исследователи нашли связь ожирения с активностью генов в опухолевых тканях восьми типов рака.

Учёные выявили закономерности между индексом массы тела и риском развития заболевания, исключив влияние генов, которые могли способствовать и ожирению, и формированию опухолей.

Таким образом, лишний вес является причиной 6% всех случаев рака в развитых странах. В этой связи, медики рекомендуют тщательно следить за своим здоровьем и не допускать накопления лишних килограммов.

Дмитрий Шевченко