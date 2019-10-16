Назван способ уйти от «пьяного» развода ГИБДД

Инспекторы ради взяток готовы совершать настоящие преступления, сообщает DEITA.RU.



Идеи как бы развести водителей и получить побольше взятку, у инспекторов ГИБДД становятся все более изощренными. Например, в Сети раскрыли новый развод от гаишников. Его опубликовали в канале «Авто Ликбез» в Яндекс.Дзен.

Так, схема развода проста: инспектор просит вас подуть в трубочку. Вы отказываетесь и вас, как и предписано законом, везут в ближайшую больницу для медицинского освидетельствования. Только вот в кабинет врача сначала входит гаишник, а уже потом пускают и водителя.

Врач берет анализы и чуть позже озвучивает результат: пьян, столько-то промилле в крови. А это лишение прав. Таким сговором гаишник и врач хотят добиться от водителя крупной взятки – никому не хочется ходить пешком от полугода.

Однако если вы уверены в том, что трезвы, не верьте результатам. Прежде всего, если закрались подозрения в нечестности инспектора, снимайте все на камеру – это должно его «отрезвить». Если не помогло, езжайте в другую больницу и сдавайте анализы там. Просите отметить в результатах не только дату, но и время сдачи анализа. Как правило, суды принимают это за доказательство.

Елена Миронова