Стало известно, сколько в среднем зарабатывают люди, берущие ипотеку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств средний ежемесячный доход ипотечника в России составляет 40 тысяч рублей.

При этом, средний ежемесячный платёж составил 16 тысяч рублей. Специалисты также отметили, что данные показатели сильно меняются от региона к региону.

В крупных городах они могут быть в 1,5—2,5 раза больше. Таким образом, средний ипотечник отдаёт до 45% своего дохода на оплату кредита за жильё.

Дмитрий Шевченко