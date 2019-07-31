Выяснилось, каким стал средний размер российских пенсионных выплат на июнь этого, 2019-го, года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Пенсию в четырнадцать тысяч сто шестьдесят восемь рублей получили россияне в среднем в первом месяце лета, передает Росстат. Это на 6,2 процента больше, чем в июне.

Если рассматривать период за первое полугодие, то средний размер пенсий будет меньше: 14 135 рублей. Эта сумма составляет 30,5 процентов от средней зарплаты по стране.

С учетом инфляции размер пенсий в России увеличился на 0,8 процентов, если сравнивать первое полугодие 2019 и предыдущего года,добавляют в Росстате.

Анастасия Туркова

