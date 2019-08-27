Стало известно, в каком возрасте россияне водят машину, сообщает DEITA.RU.

Агенство "Автостат" провело опрос с целью выяснить средний возраст автолюбителей в России. Для этого специалисты проверили анкеты порядка 240 тысяч водителей по всей стране.

Как оказалось, средний возраст российских автовладельцев составляет 37 лет. При этом, в агентстве отметили, что данный показатель сильно меняется в зависимости от марки автомобиля.

Так, самым "молодым" автомобильным брендом в нашей стране оказался Infiniti – средний возраст его владельцев составил всего 33 года.

Далее следует BMW, владельцам которого в среднем 35 лет. На год старше оказались обладатели марок Lada, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz.



Самыми "старыми" являются владельцы машин SsangYong и Great Wall – в среднем им 41 год.

Дмитрий Шевченко