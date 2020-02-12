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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Назван срок появления вакцины от коронавируса

Прививка

Стало известно, когда изобретут эффективное средство от опасной заразы

Вакцину от коронавируса могут вывести уже через полтора года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на агенство Reuters.

Такие сроки обозначил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он сообщил, что на процесс создания эффективного средства от опасной заразы может уйти примерно 18 месяцев.

Кроме этого, чиновник сообщил о том, что у китайского коронавируса появилось официальное название. Теперь его будут называть COVID-19.

Ранее сообщалось о том, что пик заболеваемости и распространения заразы будет достигнут во второй половине февраля. Далее эпидемия должна пойти на спад.

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