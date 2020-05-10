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Путин пообещал армии самое современное оружие и технику
10 Май 2020, 03:15
Назван срок укрепления рубля до докризисных значений
10 Май 2020, 02:15
Парикмахерским предрекли массовое банкротство
10 Май 2020, 01:15
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки
10 Май 2020, 00:15
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Сбербанк уменьшил ставки по рублёвым вкладам
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Тренер ММА отказался нацепить маску и избил продавщицу
9 Май 2020, 21:15
В России снизился до минимума коэффициент распространения COVID-19
9 Май 2020, 20:15
Назван срок укрепления рубля до докризисных значений
Стало известно, когда это может произойти
Российская валюта может заметно укрепиться уже в июне текущего года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RG.ru.
Вернуть свои докризисные позиции рубль сможет в случае благоприятной финансовой конъюнктуры, вызванной вступлением в силу соглашения ОПЕК+.
По словам аналитика группы компания "ФИНАМ" Сергея Дроздова, в случае если нефтедобывающие страны будут соблюдать взятые на себя обязательства, то вслед за подорожанием сырья должен начать расти и рубль.
Эксперт также отметил, что на рынок энергоносителей повлияет банкротство американских производителей сланцевой нефти и подорожание нефти Эр-Рияда.
Ранее стало известно, что Центральный банк России собирается снизить ключевую ставку.