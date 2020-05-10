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17 Февраль 2020, 14:13

Назван срок укрепления рубля до докризисных значений

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Стало известно, когда это может произойти

Российская валюта может заметно укрепиться уже в июне текущего года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на RG.ru.

Вернуть свои докризисные позиции рубль сможет в случае благоприятной финансовой конъюнктуры, вызванной вступлением в силу соглашения ОПЕК+.

По словам аналитика группы компания "ФИНАМ" Сергея Дроздова, в случае если нефтедобывающие страны будут соблюдать взятые на себя обязательства, то вслед за подорожанием сырья должен начать расти и рубль.

Эксперт также отметил, что на рынок энергоносителей повлияет банкротство американских производителей сланцевой нефти и подорожание нефти Эр-Рияда.

Ранее стало известно, что Центральный банк России собирается снизить ключевую ставку.

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