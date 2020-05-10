Назван срок выхода России из режима самоизоляции

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Он будет действителен только при учете соблюдения всех мер
Ограничения, которые сегодня соблюдают граждане из-за эпидемии коронавируса, могут быть сняты уже в мае. Однако, для этого россияне должны будут строго соблюдать ряд установленных мер, сообщает ИА DEITA.RU.
Так, в интервью телеканалу «Россия-1» Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что уже в мае ряд карантинных мер может быть снят.
Он добавил, что скорее всего это произойдет к концу мая, либо в начале июня – более ранних цифр сегодня назвать нельзя.
Чиновник связывает столь долгие сроки с тем, что россияне практически не соблюдают установленный режим самоизоляции, во всю пренебрегая правилами.
Отметим, вчера количество заражённых россиян новой коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось ещё на 10817 человек. С учётом новых заболевших, общее количество случаев инфицирования в России с момента начала эпидемии достигло 198 676.