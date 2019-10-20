Назван законный способ выйти на пенсию раньше срока

Предпенсионеры, которые не могут по уважительной причине устроиться на работу, смогут выйти на заслуженный отдых раньше, сообщает DEITA.RU. Об этом «Российской газете» рассказали в Пенсионном фонде.

Как пояснили в фонде, пенсия для предпенсионеров, у которых отсутствует сама возможность трудоустроиться, будет назначена на два года раньше. Какие критерии будут считаться «отсутствием возможности» не уточнили. Однако уже сегодня ясно, что данную бумагу можно будет получить в центре занятости населения.

Напомним, на для большинства российских граждан пенсионный возраст поменялся, однако некоторых все-таки выйдут на пенсию так, как было решено еще при Советском Союзе. Речь идет, например, о людях, которые отработали всю жизнь на вредном производстве, или многодетных матерях.

Екатерина Брязгунова