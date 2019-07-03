Стало известно, сколько получает ценный специалист, сообщает DEITA.RU.

Сервис по поиску работы Superjob озвучил уровень заработной платы директора магазина во Владивостоке. Как оказалось, такой специалист получает в дальневосточной столице порядка 68 тысяч рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что ещё в декабре прошлого года средняя зарплата директора магазина была на три тысячи меньше.

В Москве человек с такой же специальностью зарабатывает существенно больше, а именно до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге – до 74 тысяч.

В соседнем от Владивостока Хабаровске его зарплата в среднем составляет 66 тысяч рублей в месяц.

Дмитрий Шевченко