Названа цена пенсионной реформы

Независимый экономист рассчитал, сколько государство сэкономило на пенсионерах, проведя пенсионную реформу, сообщает DEITA.RU.

По подсчетам члена экспертного совета «Деловой России» Владислава Жуковского, правительство Дмитрия Медведева, проведя пенсионную реформу, смогло сэкономить на гражданах 2,5 триллиона рублей. Из расчета независимого экономиста видно, что каждый россиянин в ходе реформы лишился 1,5 миллионов рублей, которые мог бы получить в старости.

Специалист в интервью «Свободной прессе» отметил, что с момента повышения пенсионного возраста для мужчин до 63 лет и для женщин до 60 лет, государство в ближайшие шесть лет сэкономит еще 2,5 триллиона рублей. «От половины до трех четвертей сделанных людьми пенсионных накоплений останутся у государства. Люди просто не доживут до пенсий», — предполагает экономист.

Как поясняет экономист, увеличение цифры расчетного периода выплаты пенсий, переход на пенсионные баллы, а также добровольное накопление в размере 6% от зарплаты, все равно в итоге будет распределяться на увеличивающийся расчетный период «дожития» пенсионеров, а значит, денежная выплата будет неизбежно уменьшаться.

Дмитрий Санников