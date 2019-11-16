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Названа цена «Платона»
За 4 года работы государственной системы «Платон» в федеральный бюджет было перечислено 90 миллиардов рублей, сообщает DEITA.RU по материалам Минтранса.
Сейчас в системе «Платон» зарегистрировано более полумиллиона грузоперевозчиков и 1,25 миллиона транспортных средств. «Платон» — это госсистема, которая взимает плату с большегрузных автомобилей в счет возмещения вреда, причиненного ими федеральным дорогам. С 1 июля 2019 года проехать километр по таким дорогам для большегруза обходится в 2,04 рубля.
Но и это еще не финал. Следующее повышение уже запланировано: с 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за километр, а с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за километр. В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции.
Дмитрий Санников