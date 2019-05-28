Стал известен объём убытков от противостояния двух сверхдержав, сообщает DEITA.RU.

Аналитики агентства Bloomberg посчитали, что в случае продолжения, так называемой, торговой войны между КНР и Америкой, объём мирового ВВП может снизиться к 2021 году на 600 миллиардов долларов.

Согласно прогнозу экономистов, как пишет "Газета.ру", рост мирового производства также заметно уменьшится.

Если всё же торговой войны не будет, через два года экономики двух стран всё равно ожидает замедление на 0,2% и 0,5%.

Напомним, что сопротивление Китая и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами.