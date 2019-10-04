Названа дата, когда в столице дадут горячую воду

Компании оставили дома без воды на долгие месяцы, сообщает DEITA.RU.



Стали известны сроки, в которые в краны владивостокцев вернется горячая вода. Ремонт самых долгих отключений планируют закончить в январе.

Так, в домах № 16/1, 16/2 и 16/3 по улице Слуцкого нет горячей воды с 10 января 2019 года. Причина отсутствия воды – авария – требуется замена бойлера.

Горячую воду обещают дать 1 января 2020 года.

Елена Миронова