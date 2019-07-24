Готовиться к этому надо уже сейчас, сообщает DEITA.RU.



Борис Джонсон, который одержал победу на выборах лидера консервативной партии Великобритании и будущий премьер страны, сделал важное заявление по поводу Brexit. Как пишут «Ведомости», выход Великобритании из Евросоюза, по планам Джонсона, состоится 31 октября.

Джонсон заявил, что намерен за это время подготовить страну к выходу. Он отметил, что народ Великобритании верит ему и партии.

Ранее эксперты отмечали, что, если Великобритания выйдет из состава Евросоюза, то курс евро рухнет. Давление на европейскую валюту окажет и монетарное стимулирование, которое окажу власти на экономику с целью ее укрепления.

Елена Миронова