Эксперты МГУ рассказали, когда аномальная погода закончится, сообщает DEITA.RU.



Заведующий кафедрой метеорологии МГУ Александр Кислов рассказал россиянам, когда закончится аномальная погода. Уже долгое время в одной части страны стоит аномальная жара, из-за которой горят гектары леса, а в другой – идут ливневые дожди, которые стали причиной потопов.

Эксперт заявил, что эта ситуация изменится только в начале сентября. Именно тогда придет настоящая осень. Смена сезона принесет перестройку атмосферной циркуляции, и аномалии уйдут.

Ранее сообщалось о том, что на Китай обрушился тропический шторм. Мобилизованы 16 тысяч человек.

Елена Миронова