Названа дата открытия МФЦ в Приморье

Приморцы смогут снова начать решать свои вопросы через МФЦ в очном порядке уже с 8 июня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

В этот день центры "Мои Документы" откроют свои двери по всему Приморью. Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что граждане массово просили это сделать.

Вместе с тем, как заявил глава региона, открытие офисов многофункциональных центров должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм и требований безопасности.

Предварительная запись на посещение МФЦ началась 4 июня. В первое время приём будет вестись по ограниченному перечню услуг.