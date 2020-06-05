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Названа дата открытия МФЦ в Приморье
Стало известно, когда откроют свои двери офисы "Мои Документы"
Приморцы смогут снова начать решать свои вопросы через МФЦ в очном порядке уже с 8 июня, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
В этот день центры "Мои Документы" откроют свои двери по всему Приморью. Губернатор края Олег Кожемяко отметил, что граждане массово просили это сделать.
Вместе с тем, как заявил глава региона, открытие офисов многофункциональных центров должно сопровождаться контролем за соблюдением всех необходимых санитарных норм и требований безопасности.
Предварительная запись на посещение МФЦ началась 4 июня. В первое время приём будет вестись по ограниченному перечню услуг.