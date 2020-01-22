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Рокировка в правительстве: кто ушел, а кто остался
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«Уже третий за сутки»: леера и светофоры сносят во Владивостоке
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Развитие Дальнего Востока обсудят сенаторы
22 Январь 2020, 09:45
Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост
22 Январь 2020, 09:30
Названа дата похолодания во Владивостоке
Жителям столицы ДФО не повезет: тепло быстро покинет регион,
сообщает DEITA.RU.
Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды для Владивостока на нелелю. Данные опубликованы на портале «Примпогода».
Как видно из прогноза, тепло, которое пришло во Владивосток в среду, 22 января, надолго не задержится. Холода придут уже в ночь на пятницу, 24 января.
Так, в ночь с 23 на 24 января ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Также понизится и температура – до -15 градусов. Днем будет все также ветрено, до -8 градусов мороза.
Елена Миронова
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