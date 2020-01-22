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Минздрав России: вирус из Китая может вызвать в стране высокую летальность

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22 Январь 2020, 09:45

Официально: Юрий Трутнев сохранил свой пост

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Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Названа дата похолодания во Владивостоке

зима, сне

Жителям столицы ДФО не повезет: тепло быстро покинет регион, сообщает DEITA.RU.

Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды для Владивостока на нелелю. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Как видно из прогноза, тепло, которое пришло во Владивосток в среду, 22 января, надолго не задержится. Холода придут уже в ночь на пятницу, 24 января.

Так, в ночь с 23 на 24 января ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Также понизится и температура – до -15 градусов. Днем будет все также ветрено, до -8 градусов мороза.

Елена Миронова

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