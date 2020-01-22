Названа дата похолодания во Владивостоке

Жителям столицы ДФО не повезет: тепло быстро покинет регион, сообщает DEITA.RU.



Синоптики Примгидромета составили подробный прогноз погоды для Владивостока на нелелю. Данные опубликованы на портале «Примпогода».

Как видно из прогноза, тепло, которое пришло во Владивосток в среду, 22 января, надолго не задержится. Холода придут уже в ночь на пятницу, 24 января.

Так, в ночь с 23 на 24 января ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. Также понизится и температура – до -15 градусов. Днем будет все также ветрено, до -8 градусов мороза.

Елена Миронова